Kiev e Mosca sono entrambe interessate a un serbatoio strategico, secondo fonti ufficiali. La questione riguarda un'area di rilievo per le forniture energetiche, con le due parti che cercano di ottenere il controllo. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni più ampie tra i due paesi. Intanto, dal 29 luglio è disponibile in edicola il primo numero di una nuova pubblicazione, che include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. «Guarda che ridicoli», un gruppo di ragazzi sulle scalinate di piazza Maidan commenta un video di uno dei cosiddetti “influencer Z” russi, i propagandisti on-line della guerra. Si vede una lunga coda fuori da un benzinaio nella regione di Sumy, in Ucraina nord-orientale, e il testo dice «vedete dov’è che manca davvero la benzina?». Da quando i droni ucraini hanno iniziato a colpire le raffinerie russe, come la scorsa notte, una parte della risposta di Mosca è stata indirizzata contro le stazioni di servizio della controparte. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Petroliere o benzinai, Kiev e Mosca mirano al serbatoio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca: morti e feriti in Crimea e nella regione di KievNuovi attacchi tra le forze russe e ucraine hanno causato vittime e danni in Crimea e nella regione di Kiev.

Putin: i droni di Kiev mirano a dividere la società russaIl presidente russo ha affermato che i droni inviati da Kiev cercano di dividere la società russa.