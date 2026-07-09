Pestaggio mortale al rione Libertà la Procura riformula l’accusa | 37enne risponde di omicidio volontario aggravato

Notizia in breve

La Procura ha riformulato l’accusa nel caso di un pestaggio mortale avvenuto nel rione Libertà, portando un uomo di 37 anni a rispondere di omicidio volontario aggravato. La vicenda riguarda la morte di un uomo di 68 anni, deceduto dopo essere stato brutalmente aggredito. L’indagine si è concentrata sulla dinamica dell’aggressione e sulle responsabilità dell’indagato, che ora è formalmente accusato di aver causato la morte in modo intenzionale.