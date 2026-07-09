La Procura ha riformulato l’accusa nel caso di omicidio volontario aggravato per l’indagato coinvolto nel pestaggio che ha causato la morte di un uomo di 68 anni nel rione Libertà. L’episodio, avvenuto mesi fa, ha attirato l’attenzione pubblica. La modifica della imputazione segue le indagini in corso e le evidenze raccolte sulla dinamica dell’aggressione. L’indagato è stato chiamato a rispondere di questa nuova imputazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Svolta nell’inchiesta sulla morte di Mario Capobianco, il 68enne di Benevento deceduto dopo la brutale aggressione avvenuta nel rione Libertà e che nei mesi scorsi aveva suscitato grande clamore anche a livello nazionale. La Procura della Repubblica di Benevento, con il pubblico ministero Giulio Barbato, ha infatti riformulato il capo d’imputazione nei confronti di Armando Mercurio, 37 anni, di Benevento. L’accusa passa da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario aggravato, segnando un’importante evoluzione dell’inchiesta. La decisione sarebbe maturata sulla base degli ulteriori elementi investigativi emersi nel corso delle indagini, anche a seguito delle attività sollecitate dai familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Vittorio Fucci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pestaggio mortale al rione Libertà, la Procura riformula l’accusa: Mercurio risponde di omicidio volontario aggravato

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