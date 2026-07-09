Perugia gli Ultras chiedono rispetto Lunedì parte la stagione ma senza Verre

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ultras del Perugia hanno esposto uno striscione davanti alla sede del club, chiedendo rispetto e commentando il futuro societario. La nuova stagione calcistica inizierà lunedì, ma uno dei giocatori chiave, Verre, sarà assente. I gruppi della Nord hanno manifestato così la loro posizione, evidenziando la loro presenza anche all’interno dello stadio. La protesta si concentra sulla gestione della squadra e sul rapporto con la società.

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A un certo punto arriva anche la il messaggio dei gruppi della Nord. A ridosso della nuova stagione, i gruppi ultras del Perugia prendono posizione sul futuro societario del club con uno striscione esposto anche allo stadio, vicino all’ingresso della sede del Grifo. Il messaggio rivolto alla società e ai possibili acquirenti richiama alla chiarezza e al rispetto verso la squadra e la tifoseria biancorossa. "Chi deve andare vada, chi deve arrivare arrivi. Rispetto per il Grifo e la sua gente", scrivo i gruppi ultras della Nord. Una presa di posizione arrivata dopo settimane caratterizzate dalle voci su possibili trattative per la cessione della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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