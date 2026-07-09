Perugia gli Ultras chiedono rispetto Lunedì parte la stagione ma senza Verre

Notizia in breve

Gli ultras del Perugia hanno esposto uno striscione davanti alla sede del club, chiedendo rispetto e commentando il futuro societario. La nuova stagione calcistica inizierà lunedì, ma uno dei giocatori chiave, Verre, sarà assente. I gruppi della Nord hanno manifestato così la loro posizione, evidenziando la loro presenza anche all’interno dello stadio. La protesta si concentra sulla gestione della squadra e sul rapporto con la società.