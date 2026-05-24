Gli ultras della Juventus hanno chiesto di non disputare la partita, mentre un tifoso è rimasto grave in ospedale a seguito di scontri avvenuti fuori dallo stadio. La Lega ha confermato che il match inizierà alle 21.45. Nel pomeriggio si sono verificati momenti di tensione nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, dove alle 20.45 si sarebbe dovuto giocare il derby della Mole tra Torino e Juventus.

Pomeriggio di tensione nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, dove alle 20.45 in programma il derby della Mole tra Torino e Juventus. Gruppi ultras delle due tifoserie hanno tentato di venire a contatto: in particolare alcuni appartenenti ai gruppi bianconeri, Tradizione e Drughi, hanno cercato di raggiungere sostenitori granata che si trovavano vicino a un chiosco sotto la curva Maratona. La situazione più delicata si è registrata in piazzale San Gabriele di Gorizia, dove alcuni ultras juventini hanno cercato di avvicinarsi verso via Filadelfia. Verso le forze dell'ordine sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Gli ultras granata della curva Maratona si sono avvicinati rispondendo con cori e sfottò, senza però superare il cordone delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Torino-Juventus, gli ultras bianconeri chiedono di non giocare: tifoso grave in ospedale dopo gli scontri fuori dallo stadio. La Lega: si inizia alle 21.45

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