Il licenziamento di 92 dipendenti su 185 è avvenuto senza preavviso, proprio mentre lo studio festeggiava il lancio di un’espansione per Doom. La decisione riguarda circa la metà del personale a tempo pieno. La notizia si è diffusa subito dopo l’annuncio dell’uscita di Revelations, l’ultima espansione del gioco. La crisi interna ha coinvolto tutto il settore del gaming e ha sollevato interrogativi sulla stabilità dello studio.

Il lunedì nero di id Software è arrivato senza preavviso. Mentre lo studio di Richardson, Texas, celebrava il lancio di Revelations, l’ultima espansione per Doom: The Dark Ages, 92 dei suoi 185 dipendenti a tempo pieno ricevevano la comunicazione di licenziamento. Oltre il 50% della forza lavoro, spazzata via in una mattinata. Per uno studio che sembrava al sicuro, protetto dal prestigio di un franchise leggendario, il colpo è stato devastante. La chiamata su Teams è durata pochi minuti. Marty Stratton, a capo dello studio, si è lasciato andare all’emozione mentre spiegava che i tagli non riflettevano le competenze o l’impatto del team. Parole di circostanza che pesano come macigni quando hai dedicato vent’anni della tua vita a costruire mondi virtuali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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© Game-experience.it - Perché Microsoft ha licenziato metà di id Software? Dietro DOOM c’è una crisi che scuote tutto il gaming

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