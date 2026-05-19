Al festival di Cannes 2026, sono state introdotte nuove regole che vietano le trasparenze troppo spinte sugli abiti indossati sul red carpet. Tuttavia, un’attrice britannica ha scelto di sfidare questa decisione, decidendo di indossare un outfit che infrange le nuove norme. La sua scelta ha attirato l’attenzione, creando un contrasto tra le disposizioni ufficiali e la sua volontà di distinguersi. La presenza di questo look ha suscitato discussioni tra gli spettatori e i media presenti all’evento.

I l Festival di Cannes 2026 ha imposto una linea chiarissima sul red carpet: basta trasparenze esagerate, si torna ad abiti coprenti e rigorosi. Una clausola “anti-nudo” che star del calibro di Demi Moore e Barbara Palvin hanno seguito alla lettera. Ma a rompere la monotonia ci ha pensato l’attrice britannica Daisy Edgar-Jones, che è riuscita a sfilare sulla mitica scaletta del festival per il film Fjord con un naked dress d’autore, aggirando abilmente i controlli della sicurezza con un’eleganza che ha lasciato tutti a bocca aperta. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Daisy Edgar-Jones a Cannes, l’inganno perfetto firmato Balenciaga. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cannes 2026 ha bandito le trasparenze, ma l'attrice britannica ha deciso che le regole si possono (intelligentemente) infrangere

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