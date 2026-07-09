A Saragozza, durante la cerimonia di consegna delle borse di studio, Letizia di Spagna ha indossato un nuovo tailleur in lino beige di We Fashion. Ha completato il look con accessori iconici e di recupero. La regina ha scelto un abbigliamento sobrio, confortevole e leggero, adatto alla cerimonia tenuta nello storico Monastero di Nuestra Señora de Cogullada.

In occasione della cerimonia di consegna della prima edizione delle borse di studio Docentes Referentes della Fondazione Ibercaja, ospitata nello storico Monastero di Nuestra Señora de Cogullada a Saragozza, Letizia di Spagna ha scelto un look sofisticato e misurato, confortevole e leggero, studiato per trasmettere eleganza senza eccessi. La sovrana ha infatti optato per un tailleur in lino color beige, una tonalità neutra e luminosa perfetta per un appuntamento istituzionale estivo, combinato con l’accessorio estivo per eccellenza. La principessa Leonor di Spagna, re Felipe VI, la regina Letizia e la principessa Sofia di Spagna partecipano alla presentazione della prima edizione delle borse “Docentes Referentes” della Fondazione Ibercaja, presso il Monastero di Nuestra Señora de Cogullada, l’8 luglio 2026 a Zaragoza, in Spagna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per l'evento a Saragozza, Letizia di Spagna sceglie un nuovo tailleur in lino beige di We Fashion, abbinato ad accessori iconici e di recupero

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