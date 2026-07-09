Pensioni il gap da 371 miliardi | uomini a 2.166 euro donne a 1.619 L’età sale a 64,7 anni

Nel mare magnum dei conti pubblici, c’è una cifra che fa tremare i polsi: 371 miliardi di euro. È il totale delle pensioni erogate ogni anno in Italia. Un’enormità che, tradotta in numeri, significa 16,4 milioni di assegni mensili. Ma a guardare meglio, quei dati raccontano una storia fatta di squilibri, di attese e di un paese che invecchia a ritmi serrati. Il 25esimo Rapporto annuale dell’Inps, presentato oggi a Roma, mette nero su bianco una realtà che molti conoscevano ma che pochi avevano quantificato con tanta precisione. Il dato che più fa discutere è il divario di genere: le pensionate sono la maggioranza (8,4 milioni contro 8 milioni di uomini), eppure il 56% del totale delle risorse finisce nelle tasche degli uomini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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