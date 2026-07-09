Pensionati sempre più poveri | Potere d’acquisto fermo al 2016 Ma spesa e bollette sono alle stelle
Il potere d’acquisto dei pensionati rimane invariato rispetto al 2016, nonostante l’aumento dei costi di spesa e bollette. Le pensioni più basse interessano soprattutto le nuove generazioni, mentre il divario di genere si amplia. I pensionati soli affrontano un incremento dei costi della vita senza un corrispettivo aumento delle entrate.
Potere d’acquisto fermo ai livelli del 2016, pensioni sempre più basse per le nuove generazioni, divario di genere in continuo aumento e costi della vita sempre maggiori per i pensionati soli. È questa la fotografia che emerge dal quarto ‘Report’ realizzato da Cgil e Federconsumatori. Un’indagine basata sull’analisi 400mila certificazioni uniche (dal 2016 al 2024), che restituisce il quadro di una Modena che appare benestante nelle statistiche, ma che è in realtà attraversata da disuguaglianze sempre più profonde e da un progressivo impoverimento delle fasce più fragili. "L’analisi, condotta su quasi 400mila certificazioni uniche – spiega Massimiliano Vigarani, ricercatore Federconsumatori – evidenzia un reddito medio da pensione di circa 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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