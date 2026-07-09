Pensionati sempre più poveri | Potere d’acquisto fermo al 2016 Ma spesa e bollette sono alle stelle

Potere d’acquisto fermo ai livelli del 2016, pensioni sempre più basse per le nuove generazioni, divario di genere in continuo aumento e costi della vita sempre maggiori per i pensionati soli. È questa la fotografia che emerge dal quarto ‘Report’ realizzato da Cgil e Federconsumatori. Un’indagine basata sull’analisi 400mila certificazioni uniche (dal 2016 al 2024), che restituisce il quadro di una Modena che appare benestante nelle statistiche, ma che è in realtà attraversata da disuguaglianze sempre più profonde e da un progressivo impoverimento delle fasce più fragili. "L’analisi, condotta su quasi 400mila certificazioni uniche – spiega Massimiliano Vigarani, ricercatore Federconsumatori – evidenzia un reddito medio da pensione di circa 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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