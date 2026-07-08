Fabrizio Romano ha aggiornato sul calciomercato dell’Inter, concentrandosi su Chalobah, di cui si parla come possibile acquisto. Spunta anche un’alternativa a Khalaili, senza dettagli sui nomi. La sessione di mercato è in fermento, con incontri e trattative in corso. La squadra non ha sospeso le attività di mercato e continua a monitorare diverse opzioni per rinforzare la rosa. Seguono aggiornamenti in tempo reale sulle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 08 LUGLIO Inter, non solo Khalaili: spunta Guela Doué come alternativa per la fascia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Fabrizio Romano fa il punto su Chalobah. Spunta l’alternativa a Khalaili

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Il RE del CALCIOMERCATO Fabrizio Romano

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