Il difensore ha condiviso un messaggio sui social che lascia aperta la possibilità di restare in squadra. Fino a poco tempo fa si pensava che fosse uno dei giocatori in uscita, ma le ultime notizie indicano un cambio di rotta. La sua permanenza non è più considerata improbabile, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e il suo futuro potrebbe essere diverso da quanto ritenuto fino a qualche giorno fa.

Inter News 24 Pavard, tra voci di mercato e voglia di Inter: la permanenza non è più un miraggio e lui lancia un messaggio sui social. Benjamin Pavard sembrava destinato a essere uno dei nomi certi in uscita in questa movimentata estate nerazzurra, ma la situazione potrebbe aver preso una piega decisamente diversa. Il futuro del difensore francese, che appariva ormai lontano da Milano, potrebbe invece essere ancora scritto con la maglia dell’Inter. A rimescolare le carte è stato lo stesso giocatore, che attraverso le proprie storie social ha pubblicato una foto emblematica: un autoscatto con il cappellino ufficiale dell’Inter. Un gesto che non è passato inosservato, ancor più per il commento apparso subito dopo sotto il post, dove la moglie ha rilanciato lo storico soprannome «Benji l’interista». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pavard, un futuro ancora a tinte nerazzurre? Il difensore lancia segnali d’amore all’Inter

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