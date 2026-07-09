Parte il nuovo Palermo | per Inzaghi già tre colpi Ora caccia agli esterni e al vice Pohjanpalo
Il Palermo ha già firmato tre acquisti importanti prima dell'inizio della stagione, che partirà ufficialmente domani. La squadra si radunerà nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, dove resterà fino al 30 luglio. La campagna di mercato prosegue con l’obiettivo di rafforzare gli esterni e trovare un vice per Pohjanpalo. Questi primi acquisti hanno migliorato sensibilmente la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi.
Domani parte ufficialmente la nuova stagione. Il Palermo, giocando d’anticipo, si presenterà nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena (Trentino Alto-Adige, dove resterà fino al 30 luglio) già con tre innesti pesanti che hanno innalzato il tasso tecnico dell’organico di Pippo Inzaghi. Hernani, Estevez e Cassandro sono elementi cercati e voluti, che allargano e impreziosiscono il ventaglio di scelte di Superpippo nella corsa verso la promozione. Il brasiliano, nella mente del tecnico, rappresenta per ora un vero e proprio jolly tra la trequarti e il centrocampo nel 4-2-3-1 (ma non sono da escludere variazioni sul tema, anche in relazione agli sviluppi di mercato). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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