parte da napoli la sfida del centrosinistra al governo contestazioni in piazza

Notizia in breve

Da Napoli è iniziata la campagna elettorale del centrosinistra per il 2027. I leader del campo largo si sono radunati in piazza del Gesù, annunciando ufficialmente l'avvio della corsa per tornare al governo contro il centrodestra guidato da una coalizione di centrodestra. Contestazioni si sono svolte in piazza durante l'evento.