Parte da Napoli la sfida del centrosinistra al governo Contestazioni in piazza
Da Napoli è iniziata la campagna elettorale del centrosinistra per il 2027. I leader del campo largo si sono radunati in piazza del Gesù, annunciando ufficialmente l'avvio della corsa per tornare al governo contro il centrodestra guidato da una coalizione di centrodestra. Contestazioni si sono svolte in piazza durante l'evento.
E’ partita da Napoli la sfida del centrosinistra per tornare alla guida del Paese. Ieri sera, leader del campo largo riuniti sul palco di piazza del Gesù per dare il via alla campagna elettorale del 2027, quando dovranno cercare di battere il centrodestra di Giorgia Meloni. Una manifestazione segnata dalle forti proteste di disoccupati e. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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