Nel consiglio comunale si è discusso del Parco Toscanini, situato lungo la parte finale dell’Orme. Sono stati segnalati problemi come un campetto da calcio dissestato, panchine danneggiate e la vegetazione che necessita di interventi di sistemazione. La discussione ha riguardato le condizioni del parco e le possibili azioni per migliorarlo. Non sono state fornite decisioni definitive né annunci di interventi immediati.

EMPOLI Campetto da calcio dissestato, panchine danneggiate, vegetazione da risistemare: in consiglio comunale si è parlato del Parco Toscanini lungo la parte finale dell’Orme. E, come ormai si è notato anche in altre zone di Empoli, se la gente non riesce più a frequentare queste aree verdi, ne prendono "possesso" elementi che gravitano nel pianeta dello spaccio e della microcriminalità. Lo si è visto e lo si vede, ad esempio, a Ponzano e in altre zone dove si trovano giardini e parchi. L’interrogazione era di Fratelli d’Italia. Il testo poneva in evidenza le criticità di questo spazio che, essendo a ridosso di zone residenziali, sarebbe (ora il condizionale è d’obbligo) molto frequentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Parco Toscanini più vivibile" . Botta e risposta in consiglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Consiglio comunale. Parcheggio, botta e rispostaDurante la seduta di ieri del Consiglio comunale, il consigliere del Partito Democratico ha presentato un’interpellanza riguardo all’avanzamento del...

Botta e risposta: "Serve più ascolto": "Meglio il pugno duro"La consigliera regionale ha commentato gli atti vandalici avvenuti domenica, sottolineando la necessità di un maggiore ascolto.