Parco Toscanini più vivibile Botta e risposta in consiglio

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel consiglio comunale si è discusso del Parco Toscanini, situato lungo la parte finale dell’Orme. Sono stati segnalati problemi come un campetto da calcio dissestato, panchine danneggiate e la vegetazione che necessita di interventi di sistemazione. La discussione ha riguardato le condizioni del parco e le possibili azioni per migliorarlo. Non sono state fornite decisioni definitive né annunci di interventi immediati.

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EMPOLI Campetto da calcio dissestato, panchine danneggiate, vegetazione da risistemare: in consiglio comunale si è parlato del Parco Toscanini lungo la parte finale dell’Orme. E, come ormai si è notato anche in altre zone di Empoli, se la gente non riesce più a frequentare queste aree verdi, ne prendono "possesso" elementi che gravitano nel pianeta dello spaccio e della microcriminalità. Lo si è visto e lo si vede, ad esempio, a Ponzano e in altre zone dove si trovano giardini e parchi. L’interrogazione era di Fratelli d’Italia. Il testo poneva in evidenza le criticità di questo spazio che, essendo a ridosso di zone residenziali, sarebbe (ora il condizionale è d’obbligo) molto frequentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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