Paraguay fantoccio di Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza | La senatrice Amarilla lo attacca ancora | Quel figlio di

Durante i festeggiamenti in Paraguay, un manichino con il volto somigliante a Kylian Mbappé è stato appeso e bruciato in pubblico. La scena si è verificata in piazza, mentre i partecipanti celebravano il patrono San Juan Bautista. Una senatrice ha commentato l’episodio con un linguaggio offensivo nei confronti del calciatore. Non sono stati riferiti altri dettagli o reazioni ufficiali sull’accaduto.

Un manichino con la faccia cattiva e la maglia di Kylian Mbappé è stato bruciato in pubblica piazza in Paraguay durante i festeggiamenti in onore del patrono San Juan Bautista. Un gesto che arriva al culmine di diversi giorni di campagna mediatica contro l'attaccante francese. Alla guida di questa crociata dalle tinte chiaramente razziste c'è la senatrice Celeste Amarilla, che in diversi post social ha insultato l'attaccante francese definendolo "incapace di scrivere" e dicendo che "invece che il latte materno da bambino beveva dalle noci di cocco"., Le immagini che arrivano dal Paraguay parlano da sole. Un manichino appeso tra due rami, quasi impiccato, e dato alle fiamme mentre decine di persone guardano, ridono e filmano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Paraguay, fantoccio di Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza

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Paraguay, fantoccio di Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazzaDurante i festeggiamenti per San Juan in Paraguay, sono state diffuse immagini di un fantoccio raffigurante Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza.

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