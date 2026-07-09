Un bidello di 65 anni sarà processato in aula dopo essere stato arrestato con l’accusa di aver palpeggiato nove studentesse di una scuola media. La decisione di non procedere con un rito alternativo è stata comunicata in tribunale. La docente dell’istituto ha commentato alle studentesse che la colpa sarebbe loro, accusandole di indossare abiti succinti e di avere troppa confidenza con il personale scolastico. Il processo si terrà davanti a un giudice ordinario.

Nessun rito alternativo, sarà processato in aula il bidello di 65 anni finito agli arresti domiciliari nei mesi scorsi con l’accusa di avere palpeggiato nove studentesse di una scuola Media della provincia. Prima udienza il 17 settembre davanti al collegio dei giudici presieduto da Stefania De Angelis per l’imputato accusato di violenza sessuale aggravata dall’età inferiore ai 14 anni delle vittime. Rigettate dalla Procura due richieste di patteggiamento presentate dall’avvocato difensore Domenico Tanzarella: la prima a due anni e l’altra a due anni e otto mesi. Che debba essere processato con il dibattimento in aula per stabilire se siano... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Palpeggiamenti, bidello a processo. La prof alle allieve: «Colpa vostra, abiti succinti e troppa confidenza»

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