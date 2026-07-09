Palio Montata La 30ª edizione sbarca in Senato

Il Palio con la Montata di Limite sull’Arno si svolgerà il 14 settembre alle 21, arrivando alla sua 30ª edizione. Quest’anno, l’evento è stato presentato al Senato, nella sala Caduti di Nassyria, su iniziativa di un parlamentare. La manifestazione celebra questa tradizione locale e si svolge a Capraia e Limite. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e organizzatori, senza altri dettagli sul programma o partecipanti.

CAPRAIA E LIMITE Il Palio con la Montata di Limite sull’Arno, in agenda per le ore 21 del 14 settembre, taglia quest’anno il traguardo dell’edizione numero trenta: obiettivo nobile, tanto che l’evento è stato presentato al Senato, nella sala Caduti di Nassyria, su iniziativa del parlamentare Dario Parrini. Non solo per i trent’anni: Capraia e Limite è il luogo natio della nautica da diporto italiana alla fine dell’Ottocento, primi del Novecento, e sede della più antica società di canottaggio d’Italia, la Canottieri Limite 1861. La manifestazione è anche iscritta nel registro delle rievocazioni storiche della Regione: il 14 settembre, il Palio interesserà un tratto di fiume di quattrocento metri di Lungarno Trento e Trieste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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