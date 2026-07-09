Il palinsesto Mediaset prevede il raddoppio di Milo Infante e il rinnovo di “Amici”. Torneranno anche “Passaparola” e “Ok il prezzo è giusto”. Il Festival di Napoli sarà condotto da D’Alessio, mentre a Natale arriveranno Panariello e Il Volo. La presentazione è stata fatta ieri sera a Cologno Monzese, con un annuncio di una strategia di evoluzione rapida e concreta.

Pier Silvio Berlusconi, presidente di MFE – MediaForEurope, ha presentato ieri sera 8 luglio a Cologno Monzese le novità dei palinsesti Mediaset, durante l’incontro con la stampa: “Ho elaborato una nuova strategia per un’evoluzione tempestiva e concreta”, ha dichiarato subito. Il claim di quest’anno è “ Forti perché unici, grandi perché europei ”. “Prima di tutto siamo editori televisivi quindi investiremo sul prodotto in Italia, come già avviene. – ha continuato – Gli altri broadcaster spiace dirlo, ma sono in difficoltà per le contingenze economiche, le guerre di Trump e stanno tirando a campare, continuando a disinvestire. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Palinsesti Mediaset le novità: Milo Infante raddoppia, “Amici” si rinnova, tornano “Passaparola” e “Ok il prezzo è giusto”, D’Alessio porta il Festival di Napoli, Natale con Panariello e Il Volo

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