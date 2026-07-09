Palinsesti Mediaset 2026 2027 le anticipazioni | quando parte Milo Infante il piano per Cattelan ‘esaminatore’ speciale per l’Isola

Da notizieaudaci.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset 20262027 indicano che il debutto di Milo Infante è previsto per la prima settimana di settembre. Inoltre, è in programma un nuovo progetto con Cattelan, mentre un ‘esaminatore’ speciale sarà coinvolto nel reality ‘Isola’. La presentazione ufficiale dei palinsesti è fissata per giovedì 9 luglio, ma le prime indiscrezioni stanno già delineando i programmi e le date di partenza della prossima stagione televisiva.

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Le prime indiscrezioni di Davide Maggio sui Palinsesti Mediaset. Mancano poche ore alla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 20262027, in programma giovedì 9 luglio, ma le prime indiscrezioni stanno già delineando la prossima stagione televisiva. A svelarle è Davide Maggio, che ha anticipato alcune delle scelte più importanti del Biscione tra nuovi programmi, cambi di collocazione e trattative ancora aperte. La novità più significativa riguarda Milo Infante, che dopo l’addio alla Rai si prepara a diventare uno dei volti centrali di Rete 4. Milo Infante raddoppia: debutto il 24 agosto e prima serata. Il passaggio di Milo Infante da Rai 2 a Mediaset aveva già fatto discutere nelle scorse settimane, ma adesso emergono i dettagli del suo nuovo incarico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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