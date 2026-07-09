PALINSESTI MEDIASET 2026 | GFVIP A SETTEMBRE L’ISOLA SLITTA ORE 11 CON INFANTE

Da bubinoblog.altervista.org 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mediaset ha annunciato il palinsesto autunnale 2026 con alcune variazioni. Il Grande Fratello Vip verrà trasmesso a settembre, mentre l’Isola dei Famosi è stata posticipata a data da definirsi. La programmazione prevede inoltre l’andamento di serie, film e programmi di informazione su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. La presentazione è avvenuta in occasione dell’offerta editoriale per la stagione, senza specificare date precise per tutti i programmi.

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Mediaset ha presentato alla stampa l’offerta editoriale per l’autunno 2026. Ecco nel dettaglio l’offerta di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 tra intrattenimento, serie, film e informazione. (dal nostro inviato Luca Germanò) Daytime Canale 5 C’è la conferma di tutto il blocco daytime: alle 8:40 circa torna Mattino 5, mentre alle 11:00 le cause di Forum con Barbara Palombelli. Al primo pomeriggio le soap tra Usa e Turchia, mentre alle 14:45 il people-show Uomini e Donne con Maria De Filippi. E ancora il daytime di Amici e Dentro La Notizia  con la conduzione di Gianluigi Nuzzi. Per i game, in preserale staffetta tra The Wall, Avanti un Altro e Caduta Libera. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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