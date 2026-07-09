Nel palinsesto Mediaset per il 2026-2027, alcuni volti noti come Ventura e Ricci sono delusi, mentre Lucarelli si conferma protagonista. La programmazione include molta musica e programmi di successo consolidato. La strategia si basa principalmente su conferme e poche novità, puntando su nomi già affermati nel panorama televisivo. Le scelte sono state annunciate ufficialmente, senza grandi sorprese o cambiamenti radicali rispetto alle stagioni precedenti.

Mediaset ha scoperto le carte per la stagione televisiva 20262027, delineando una strategia che punta soprattutto su volti già affermati, poche vere scommesse e numerose conferme. Se da una parte ci sono conduttori che possono festeggiare per i nuovi incarichi ricevuti, dall’altra c’è anche chi esce decisamente ridimensionato dai nuovi palinsesti. Tra promozioni, programmi confermati e qualche assenza che fa rumore, la prossima annata promette di cambiare diversi equilibri. Palinsesti Mediaset 20262027: Simona Ventura e Antonio Ricci sono fuori dai giochi. Tra i protagonisti della presentazione dei palinsesti spiccano soprattutto due... 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Palinsesti Mediaset, chi ride e chi piange: Ventura e Ricci delusi, Lucarelli regina, tanta musica e usato sicuro!

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