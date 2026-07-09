Mediaset rilancia la sfida alla Rai e presenta una stagione televisiva all’insegna della continuità, ma con diverse novità. Reality, grandi show musicali, fiction e game show restano al centro dell’offerta di Canale 5 nei nuovi palinsesti 20262027, mentre Pier Silvio Berlusconi rivendica la leadership degli ultimi anni: “Per il quarto anno consecutivo siamo davanti alla Rai e per la prima volta lo siamo anche in prima serata”. Tra i titoli più attesi spicca il ritorno del Grande Fratello Vip già a settembre, mentre This is Me, condotto da Silvia Toffanin con la collaborazione di Fascino di Maria De Filippi, si prepara a una nuova edizione rinnovata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Palinsesti Mediaset 2026/2027, tra novità e conferme: Grande Fratello a settembre, torna This is Me

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Rai 20262027 Novità e Conferme nei Palinsesti

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