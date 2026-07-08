Sono stati annunciati i palinsesti di La7 per la stagione 20262027. La rete, diretta da Urbano Cairo, conferma alcuni programmi storici e introduce alcune novità. Tra gli appuntamenti principali ci saranno programmi di approfondimento, talk show e alcune trasmissioni speciali. Sono previste anche alcune variazioni rispetto alla stagione precedente, con inserimenti di nuovi format e modifiche nelle fasce orarie. La programmazione si svilupperà lungo tutto l’arco dell’anno, con un focus su contenuti di attualità e approfondimento.

Sono stati resi noti i palinsesti di La7, la rete guidata da Urbano Cairo. Analizziamo attentamente ciò che vedremo nella stagione televisiva 20262027. Daytime Al mattino si confermano tutti gli appuntamenti. A Omnibus troveremo Gaia Tortora, Alessandra Sardoni, Andrea Pannaciholi, Gerardo Greco e Ferdinando Finucci. La linea poi andrà a Coffee Break con Andrea Pancani. Poi L’Aria che Tira con il confermatissimo David Parenzo. Dopo il TgLa7 delle 13:30, ci sarà Tiziana Pannella con Tagadà: Tutto Quanto fa Politica, poi La Torre di Babele Doc con Corrado Augias. Nel preserale ritroveremo Ignoto X condotto da Pino Rinaldi. Mentre dopo il TgLa7 delle 20:00 di Enrico Mentana, c’è il talk campione di ascolti Otto e Mezzo di Lilli Gruber. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - PALINSESTI LA7 2026/2027: TRA CONFERME, QUALCHE NOVITÀ E APPUNTAMENTI SPECIALI

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