Un giovane di 25 anni è stato trovato agonizzante davanti alla propria abitazione a Paliano. Trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto senza ancora aver reso noti dettagli. La vittima era conosciuta nella comunità locale, e la notizia ha suscitato grande scalpore tra familiari e amici.

È morto a soli 25 anni Valerio Saccucci, giovane di Paliano, in provincia di Frosinone, trovato in fin di vita davanti alla propria abitazione. La tragedia ha sconvolto familiari, amici e l’intera comunità locale, mentre gli investigatori cercano di chiarire cosa sia accaduto. Il ritrovamento davanti casa. A trovare il ragazzo agonizzante è stata la madre, che ha immediatamente dato l’allarme. Il 25enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Colleferro, ma le sue condizioni erano già gravissime e poco dopo è deceduto. Sul caso stanno indagando i carabinieri delle stazioni di Paliano e Colleferro, impegnati a ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane e a stabilire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paliano, trovato agonizzante davanti casa: Valerio Saccucci muore a 25 anni

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Paliano, trovato agonizzante davanti casa: Valerio muore a 25 anniValerio Saccucci, 25 anni, è deceduto dopo essere stato trovato agonizzante davanti alla propria casa a Paliano.

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