Un uomo è stato condannato a tre anni di carcere dopo aver maltrattato e minacciato la convivente per quasi due anni. Durante questo periodo, avrebbe inflitto insulti, aggressioni fisiche e minacce di morte, anche sotto l’effetto di alcol e droghe. La donna avrebbe subito vessazioni psicologiche e morali continue, che hanno segnato profondamente la suo vita. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario.

Per quasi due anni avrebbe trasformato la vita della convivente in un incubo fatto di continue vessazioni psicologiche e morali, minacce di morte, insulti e aggressioni fisiche, aggravate dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Per questi fatti un 45enne è stato condannato dal Tribunale di Palermo a 3 anni di reclusione per il reato di maltrattamenti ai danni della convivente. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, le violenze sarebbero iniziate nel luglio del 2021. In più occasioni l'uomo avrebbe minacciato la compagna con frasi gravissime, arrivando a dirle: «Ti prendo a calci nella pancia, ti faccio uscire il sangue dalla bocca e ti faccio cappottare con la macchina». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Palermo, un inferno lungo due anni: maltrattava e minacciava la convivente. Condannato a 3 anni di carcere

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