Palazzo Mosti Matticoli sempre più un caso | trasferita nuovamente
Maria Antonella Matticoli è stata trasferita nuovamente da Palazzo Mosti, secondo quanto riportato. La sua vicenda amministrativa è in evoluzione, con diversi spostamenti di incarico. Il trasferimento si inserisce in una serie di provvedimenti che coinvolgono la stessa figura in vari ruoli all’interno dell’ente. La situazione è oggetto di attenzione, ma non sono stati forniti dettagli su motivazioni o durata del nuovo incarico. La vicenda resta sotto osservazione senza comunicazioni ufficiali aggiuntive.
Tempo di lettura: 2 minuti La vicenda amministrativa che ruota attorno a Maria Antonella Matticoli continua ad arricchirsi di un nuovo capitolo. Dopo il coinvolgimento nell’inchiesta che ha travolto l’ex dirigente Gennaro Santamaria, la successiva rotazione straordinaria e la revoca dell’incarico di Elevata Qualificazione, per la funzionaria comunale arriva ora un nuovo trasferimento interno. Secondo quanto appreso, Matticoli lascia infatti il Settore Lavori Pubblici per essere assegnata all’Ufficio Legale del Comune di Benevento. Una scelta che rappresenta l’ennesimo spostamento disposto nei suoi confronti negli ultimi mesi. Inizialmente in... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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