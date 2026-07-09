Palazzo Mosti Matticoli sempre più un caso | trasferita nuovamente

Notizia in breve

Maria Antonella Matticoli è stata trasferita nuovamente da Palazzo Mosti, secondo quanto riportato. La sua vicenda amministrativa è in evoluzione, con diversi spostamenti di incarico. Il trasferimento si inserisce in una serie di provvedimenti che coinvolgono la stessa figura in vari ruoli all’interno dell’ente. La situazione è oggetto di attenzione, ma non sono stati forniti dettagli su motivazioni o durata del nuovo incarico. La vicenda resta sotto osservazione senza comunicazioni ufficiali aggiuntive.