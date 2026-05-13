Palazzo Nicoletti il caso arriva nuovamente in Prefettura
Il caso di Palazzo Nicoletti è stato nuovamente portato all’attenzione delle autorità a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. La questione è stata discussa questa mattina in Prefettura, dove sono stati convocati rappresentanti delle istituzioni locali e altri soggetti coinvolti. La riunione si è concentrata sulle prossime azioni da intraprendere per affrontare la situazione legata alla proprietà e alla gestione dell’edificio.
Palazzo Nicoletti torna al centro dell’attenzione istituzionale e politica a Monte San Giovanni Campano (Frosinone). Il sindaco Emiliano Cinelli ha infatti chiesto ufficialmente al prefetto di Frosinone Giuseppe Ranieri la convocazione di un tavolo tecnico e del Comitato provinciale per l’ordine.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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