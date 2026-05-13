Palazzo Nicoletti il caso arriva nuovamente in Prefettura

Il caso di Palazzo Nicoletti è stato nuovamente portato all’attenzione delle autorità a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. La questione è stata discussa questa mattina in Prefettura, dove sono stati convocati rappresentanti delle istituzioni locali e altri soggetti coinvolti. La riunione si è concentrata sulle prossime azioni da intraprendere per affrontare la situazione legata alla proprietà e alla gestione dell’edificio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Palazzo Nicoletti torna al centro dell’attenzione istituzionale e politica a Monte San Giovanni Campano (Frosinone). Il sindaco Emiliano Cinelli ha infatti chiesto ufficialmente al prefetto di Frosinone Giuseppe Ranieri la convocazione di un tavolo tecnico e del Comitato provinciale per l’ordine.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parlasco commissariata: dopo le dimissioni di Pomi arriva il commissario NicolettiTre consiglieri di maggioranza avevano ritirato la fiducia al sindaco eletto nel 2024 con soli sette voti di scarto. Argomenti più discussi: Palazzo Nicoletti, il caso arriva nuovamente in Prefettura; Le Olimpiadi e il valore dello sport, presentato a Firenze Vincitori e vinti; Genova, il Futurismo in Liguria tra avanguardia e sperimentazione: ciclo di incontri a Palazzo della Meridiana. AGLI ARCHI DI NOBILI ROBI E C. S.A.S - Results on X | Live Posts & Updates x.com