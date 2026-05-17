Le pagelle di Pisa-Napoli i voti | i top e i flop del match

Nella penultima giornata di campionato, il Napoli è sceso in campo a Pisa e ha ottenuto una vittoria che ha garantito la qualificazione in Champions League. La partita ha visto alcune prestazioni individuali di rilievo, con giocatori che si sono distinti per efficacia e precisione, mentre altri hanno avuto difficoltà a impattare sul match. I voti assegnati ai protagonisti hanno evidenziato i migliori e i peggiori aspetti delle rispettive prestazioni, segnando un momento importante per il team in questa fase della stagione.

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