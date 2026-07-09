Ormai è diventata una bella abitudine: la pallacanestro ravennate è sempre protagonista ai tornei internazionali con la nazionale Italbasket Master. Domenica scorsa, l’Italia Over 50 ha vinto la medaglia d’oro agli Europei disputatisi ad Atene e nella squadra c’era come sempre Stefano Zudetich, classe 1972 visto anche al Basket Ravenna, che ha un palmares invidiale da quando nel 2013 ha iniziato a partecipare a questi tornei. Il pivot ha vinto tre mondiali e un europeo e si è aggiudicato due bronzi europei e uno mondiale. Ad Atene c’era anche Christian Bagioni, nato nel 1975 e negli ultimi anni di carriera in Promozione, alla sua prima esperienza con l’Italbasket e poi non poteva mancare il dirigente Andrea Mazzotti, vice allenatore a Massa Lombarda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Over 50 sul tetto d’Europa. Ravennati protagonisti

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