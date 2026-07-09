La Procura sta indagando sulla morte di quattro persone in una famiglia, avvenuta mercoledì 4 febbraio in un'abitazione in località Rughi, nel comune di Porcari. Otto consulenti sono stati nominati per analizzare le circostanze della tragedia, avvenuta a causa di un'esplosione di gas. La procura sta raccogliendo elementi per chiarire le cause e le eventuali responsabilità legate all’incidente.

Prosegue l’inchiesta della Procura sulla tragedia costata la vita ai quattro componenti della famiglia Kola, avvenuta la sera di mercoledì 4 febbraio scorso nella loro abitazione in località Rughi, nel comune di Porcari. Il padre Arti Kola di 48 anni, la madre Jonida di 43 e i figli Hajdar e Xhesika di 22 e 15 anni furono uccisi dalle copiose esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una caldaia da poco installata. Il sostituto procuratore Paola Rizzo ha iscritto nel registro degli indagati tre persone: il caldaista, il geometra e l’installatore dell’impianto per l’ipotesi di omicidio colposo plurimo, ma al momento le eventuali responsabilità sono ancora tutte da accertare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Otto consulenti per la famiglia sterminata dal gas

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