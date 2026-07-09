Un’ottantenne residente a Levate è morta ieri pomeriggio nel mare di Pesaro mentre nuotava. I soccorsi dei bagnini e del 118 sono stati chiamati, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La donna stava trascorrendo le vacanze in zona. La salma è stata rimossa dalla spiaggia e consegnata alle autorità competenti per gli accertamenti.

Una turista di 80 anni residente a Levate è morta nel pomeriggio di ieri mentre faceva il bagno nel mare di Pesaro, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. La donna alloggiava all'hotel Nettuno.L'allarme è scattato intorno alle 17.30, nel tratto di mare tra i Bagni Lucio e i Bagni Ridolfi. L'anziana è stata notata dai bagnini riversa in acqua, con il volto immerso. Riportata immediatamente a riva, è stata sottoposta alle manovre di rianimazione con massaggio cardiaco, defibrillatore e ossigeno, proseguite fino all'arrivo del personale del 118, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Sul posto è intervenuta anche la Guardia costiera. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Ottantenne di Levate muore in mare a Pesaro: inutili i soccorsi dei bagnini e del 118

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Turista di Levate muore in mare a Pesaro: inutili i soccorsi dei bagnini e del 118Una turista di 80 anni, residente a Levate, è deceduta ieri pomeriggio nel mare di Pesaro mentre faceva il bagno.

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