Osteria da Fortunata | ricette tipiche pasta fatta in casa e dolci artigianali

L’Osteria da Fortunata, fondata nel 1921, si distingue per le ricette tradizionali romane, con pasta fatta in casa e dolci artigianali. Da quasi un secolo, propone piatti tipici, mantenendo viva la cucina locale. L’istituzione si trova nel cuore della città e rappresenta un punto di riferimento per chi cerca sapori autentici. La sua storia si intreccia con la tradizione culinaria romana, tramandata di generazione in generazione.

L’Osteria da Fortunata, fondata nel 1921 da Fortunata, è un’istituzione nel panorama culinario romano, offrendo da generazioni piatti tipici della tradizione locale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> L’Osteria da Fortunata è rinomata per la sua autentica cucina romana, offrendo una varietà di piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco alcune delle specialità che puoi gustare presso l’osteria:? Antipasti: Mozzarella di Bufala: Una deliziosa mozzarella fresca servita con pomodori e basilico.? Fritto Misto: Un assortimento di supplì, verdure fritte, crocchette di patate, olive ascolane e, in stagione, fiori di zucca. 🔗 Leggi su Funweek.it

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