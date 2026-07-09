Orfeo lascia la direzione Gedi | La storia di Repubblica prosegue nel solco della sua tradizione

Mario Orfeo ha lasciato la direzione di Repubblica, comunicazione avvenuta oggi all’editore e alla redazione. Orfeo aveva assunto il ruolo il 7 ottobre 2024, quando ha preso le redazioni del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Gedi ha affermato che la storia di Repubblica continua nel rispetto della sua tradizione. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della decisione o sui piani futuri.

ROMA – Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica, la decisione è stata comunicata oggi all’editore e alla redazione del giornale. Orfeo aveva assunto la guida del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari il 7 ottobre 2024. «Prendiamo atto della decisione di Mario Orfeo e desideriamo ringraziarlo per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, rivolgendogli i migliori auguri di successo per il prosieguo del suo percorso professionale - ha dichiarato in una nota Gedi - la storia cinquantennale di Repubblica proseguirà nel solco della sua tradizione di qualità dell’informazione, forte del valore dei suoi giornalisti e di un piano di investimenti e crescita su cui il gruppo è al lavoro». 🔗 Leggi su Repubblica.it

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