orangelle di gourmet parfums analisi e recensione della fragranza

Gourmet Parfums ha lanciato nel 2024 Orangelle, una fragranza appartenente alla linea gourmand. La composizione si ispira ai sapori più golosi, rappresentando un esempio di profumeria artistica dedicata ai gusti intensi. La fragranza si inserisce in un universo olfattivo che celebra l’arte della degustazione, con note che richiamano dolcezza e piacere sensoriale. La linea Gourmet Parfums si distingue per l’approccio innovativo nel mondo delle fragranze gourmand.

Orangelle – Si tratta di una fragranza del brand italiano Gourmet Parfums, lanciata nel 2024 Gourmet Parfums. Gourmet Parfums rappresenta la massima espressione del mondo gourmand nella profumeria artistica, un universo olfattivo ispirato all’arte della degustazione dei sapori più golosi. Come in una creazione d’alta pasticceria, ingredienti pregiati e accordi sofisticati si fondono in composizioni irresistibili, capaci di evocare piaceri profondi, ricordi e sensazioni indimenticabili. La prima creazione Gourmet Parfums, la Linea Classic, è una collezione di Extrait de Parfum che conduce in un viaggio sensoriale fatto di ricordi felici e momenti di vero piacere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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