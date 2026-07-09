Operaio muore colpito da un macchinario davanti ai colleghi | orrore in Italia

Da thesocialpost.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 48 anni è morto questa mattina in un cantiere edile privato a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. La vittima, di origine romena, è stata colpita da un macchinario davanti ai colleghi. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9, senza che si abbiano dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è sotto indagine.

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Un’altra morte sul lavoro scuote la Toscana. Nella mattinata di oggi, 9 luglio, un operaio di 48 anni, Cornel Titi Teslaru, di nazionalità romena, ha perso la vita in un cantiere edile privato a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 del mattino in via Lucchese. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato colpito da un macchinario, probabilmente una macchina utilizzata per il livellamento del calcestruzzo. Soccorso immediatamente, è deceduto durante il trasporto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. La vittima faceva parte di una squadra specializzata nella realizzazione di pavimentazioni per capannoni industriali, arrivata da Treviso per eseguire i lavori nel cantiere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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