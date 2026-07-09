Operaio muore colpito da un macchinario davanti ai colleghi | orrore in Italia

Notizia in breve

Un operaio di 48 anni è morto questa mattina in un cantiere edile privato a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. La vittima, di origine romena, è stata colpita da un macchinario davanti ai colleghi. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9, senza che si abbiano dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è sotto indagine.