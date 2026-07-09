Tredici persone di origine bangladese sono state multate con 200 euro ciascuna per aver bivaccato nei giardini pubblici di via Mazzini. Molti cittadini che frequentano regolarmente l’area considerano la sanzione eccessiva, sostenendo che non arrecano disturbo e che sarebbe bastato allontanarli. La vicenda ha suscitato discussioni sulla proporzionalità delle multe applicate in situazioni di bivacco.

La vicenda delle tredici persone di origine bangladese che hanno ricevuto una multa da 200 euro a testa per aver bivaccato nei giardini pubblici di via Mazzini scalda l’opinione pubblica, ma tra chi frequenta quotidianamente quell’area prevale la sensazione che la sanzione sia stata eccessiva. Tra chi sottolinea l’aspetto di decoro e pulizia dello spazio pubblico e chi ritiene che sarebbe bastato invitare il gruppo ad allontanarsi, il dibattito resta aperto. "Da anni i giardini sono frequentati da questi gruppi di persone – dice una residente di via Mazzini che preferisce restare anonima –. Vengono spesso nel tardo pomeriggio e si fermano anche la sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operai multati ai giardini: "Non danno mai fastidio. Sanzione esagerata. Bastava allontanarli"

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