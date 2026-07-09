Opera all’anfiteatro Intermezzo buffo con l’Ensemble Orfeo

Notizia in breve

Un intermezzo buffo con l’Ensemble Orfeo si è svolto all’anfiteatro durante il Luni Opera Festival. La serata ha visto il pubblico assistere a un'esibizione musicale che ha coinvolto l’ensemble in una rappresentazione leggera e vivace. La performance si è inserita tra tre serate di spettacoli, tutte dedicate a diverse emozioni e generi, sullo stesso palco all’aperto.