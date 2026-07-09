Opera all’anfiteatro Intermezzo buffo con l’Ensemble Orfeo
Un intermezzo buffo con l’Ensemble Orfeo si è svolto all’anfiteatro durante il Luni Opera Festival. La serata ha visto il pubblico assistere a un'esibizione musicale che ha coinvolto l’ensemble in una rappresentazione leggera e vivace. La performance si è inserita tra tre serate di spettacoli, tutte dedicate a diverse emozioni e generi, sullo stesso palco all’aperto.
Tre serate, tre emozioni, un unico palcoscenico dove la grande musica incontra la storia. Per Luni Opera Festival, dopo il successo di ’Rigoletto’ (foto), stasera alle 21 all’ anfiteatro romano, secondo appuntamento con la musica e le sorprese: in scena ’L’ammalato immaginario, ovvero Erighetta e Don Chilone’ intermezzo buffo di Leonardo Da Vinci, adattamento comico delle tematiche ipocondriache rese celebri da Molière. Un prezioso esempio del teatro musicale napoletano del Settecento, uno spettacolo brillante e divertente che porterà sul palcoscenico tutta la vivacità e l’ironia della tradizione operistica italiana. Sul palcoscenico Linda Campanella nel ruolo dell’astuta Erighetta, Matteo Peirone nelle vesti del ricco signore Don Chilone e Beatrice Ballo che sarà la vedova Serpina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
L’inedito intermezzo buffo faceva ridere già nel 1718Un intermezzo buffo del 1718, nascosto nella biblioteca del Conservatorio Vittadini, sarà ora portato in scena.
Debutta il ”Luni Opera Festival”. Grande lirica all’Anfiteatro RomanoE' stato inaugurato il Luni Opera Festival, che si svolge all’Anfiteatro Romano di Luni.