Un intermezzo buffo del 1718, nascosto nella biblioteca del Conservatorio Vittadini, sarà ora portato in scena. Dopo oltre trecento anni di silenzio, un docente di storia della musica lo ha riscoperto e organizzato una rappresentazione. La messa in scena coinvolgerà anche alcune scuole superiori, oltre alle professionalità del Conservatorio.

Per oltre trecento anni è rimasto nella biblioteca del Conservatorio Vittadini finché un docente di storia della musica non lo ha riscoperto e ora sarà portato in scena coinvolgendo accanto alle professionalità del Conservatorio alcune scuole superiori. Protagonista è “Merilla e Morante“, un intermezzo buffo di Domenico Natale Sarro (1679–1744), autore di scuola napoletana. "Durante lo studio della mia tesi di dottorato – spiega il docente Eric Boaro – mi sono imbattuto in delle scene comiche che mi hanno incuriosito per il carattere metateatrale alla Pirandello. Un lavoro molto innovativo per il 1718". Il testo finora inedito, inserito nell’Arsace di Domenico Sarro, viene messo in scena alle 21 di sabato al Collegio Ghislieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’inedito intermezzo buffo faceva ridere già nel 1718

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