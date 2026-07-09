La Juve potrebbe dover rinunciare a Kolo se non cede Openda, attaccante in prestito. Il club sta valutando le mosse sul mercato, mentre il canadese sta ostacolando l’arrivo di Kolo. Da lunedì, la squadra si radunerà alla Continassa per prepararsi alla nuova stagione. La cessione di David resta una possibilità, ma ancora non definita.

Cosa farà la Juve se non dovesse cedere David e Openda? Da lunedì il gruppo si ritroverà alla Continassa per il raduno, così da dare il via alla nuova stagione. Ci saranno tutti tranne i calciatori in vacanza dopo l’impegno estivo al Mondiale. Tutti: significa che Spalletti dovrà vedersela pure con quelli che ha già tagliato fuori dal progetto. In attesa di una nuova destinazione, non ci sarà alcun giocatore fuori rosa nel precampionato, quantomeno negli allenamenti. Openda guida il gruppone dei giocatori che dovranno trovare collocazione al più presto: la verità è che la dirigenza avrebbe voluto evitare a Spalletti l’imbarazzo di ritrovare ancora i soliti noti in gruppo; invece, l’allenatore sarà costretto a gestire – almeno nel primo periodo – una lunga lista di giocatori virtualmente ex. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Openda in prestito, David per incassare: i piani Juve per l'attacco. Il canadese ostacola l'arrivo di Kolo

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