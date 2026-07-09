Omicidio Isabella Noventa nessuno sconto per Debora Sorgato | negati i permessi premio
Debora Sorgato, condannata a 30 anni per l’omicidio di Isabella Noventa, non riceverà permessi premio. L’ultimo ricorso presentato è stato respinto, e i giudici hanno confermato il diniego. La condanna si basa sulla sua partecipazione all’omicidio avvenuto nel 2015. Nessuna deroga è stata concessa, e il provvedimento rimane in vigore.
Respinto anche l’ultimo ricorso. Debora Sorgato, condannata a trent’anni per l’omicidio della segretaria di Albignasego Isabella Noventa commesso nel gennaio del 2016 insieme al fratello Freddy, aveva tentato la carta del ricalcolo della pena da espiare, sperando così di ottenere lo sconto necessario per ottenere subito i permessi premio, ma la Cassazione glielo ha negato. Gli Ermellini hanno confermato quanto stabilito nel 2023 dal gup di Padova che l’aveva condannata a sei mesi per calunnia, per aver incolpato l’ex compagno, il carabiniere Giuseppe Verde, di essere proprietario delle armi che la polizia le aveva trovato in casa durante una perquisizione. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
LOMICIDIO DI ISABELLA NOVENTA | AUTOPSIA DEL MALE
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