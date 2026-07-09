Omicidio Isabella Noventa nessuno sconto per Debora Sorgato | negati i permessi premio

Notizia in breve

Debora Sorgato, condannata a 30 anni per l’omicidio di Isabella Noventa, non riceverà permessi premio. L’ultimo ricorso presentato è stato respinto, e i giudici hanno confermato il diniego. La condanna si basa sulla sua partecipazione all’omicidio avvenuto nel 2015. Nessuna deroga è stata concessa, e il provvedimento rimane in vigore.