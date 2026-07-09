Olise ha fornito cinque assist in cinque partite durante il Mondiale, a un solo dal record di Pelé del 1970. L’attaccante ha mostrato grande incisività, contribuendo al rendimento della nazionale. L’Inghilterra, che ha schierato Olise, fatica a integrare personalità fuori dagli schemi nel calcio nazionale. La sua presenza si sta rivelando determinante, ma il calcio inglese sembra avere difficoltà ad accogliere giocatori con caratteristiche diverse.

Cinque assist in cinque gare disputate in questo Mondiale, ad uno solo dal record di Pelè stabilito nel 1970. L’impatto di Michael Olise con il torneo iridato in corso di svolgimento nel continente americano è stato semplicemente devastante. Un calciatore che non ha nulla da invidiare ai suoi più blasonati compagni di nazionale, Mbappé in primis. D’altronde, come ricorda il Telegraph, Olise “ si è presentato a questo Mondiale da miglior giocatore della Bundesliga. Nella scorsa stagione, con il Bayern Monaco, ha totalizzato 22 gol e uno straordinario bottino di 31 assist in tutte le competizioni. Numeri che lo hanno consacrato come uno dei più grandi talenti creativi del calcio mondiale, uno status ulteriormente rafforzato dalle sue prestazioni in questo Mondiale, dove ha giocato prevalentemente nel suo ruolo preferito di trequartista “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Olise il rimpianto dell’Inghilterra: “il calcio inglese ha difficoltà ad accogliere personalità fuori dagli schemi”

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