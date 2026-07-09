Okaka in esclusiva a Sampnews24 | La Sampdoria mi resterà nel cuore per sempre Sul Mondiale dico questo

Okaka ha parlato in esclusiva a Sampnews24: «La Sampdoria mi resterà nel cuore per sempre. Sul Mondiale.». Stefano Okaka Chuka ricorda con affetto la sua parentesi felice a Genova e non ha mai smesso di sentirsi tifoso blucerchiato. Reduce da un periodo prolifico al Ravenna, oggi è svincolato e attende l’occasione giusta per rilanciarsi. In esclusiva, l’ex attaccante della Sampdoria ha ripercorso l’attualità del Doria, i suoi anni in Liguria e il rapporto speciale con Sinisa Mihajlovic. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Dopo due anni senza squadra hai scelto il Ravenna, con il quale hai giocato su ottimi livelli in questa stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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