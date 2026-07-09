Il trailer finale di Odissea è finito al centro di un acceso dibattito online. Mentre una parte del pubblico esprime il proprio dissenso attraverso YouTube e i social, resta ancora da capire se le polemiche avranno un impatto concreto sull'uscita del nuovo film di Christopher Nolan. A pochi giorni dall'arrivo nelle sale, Odissea continua a far parlare di sé. Questa volta, però, al centro della discussione non ci sono le prime reazioni entusiaste della critica, bensì il forte dibattito nato attorno al trailer ufficiale, diventato uno dei più contestati degli ultimi anni su YouTube. Un trailer che alimenta il dibattito Il trailer finale di Odisseapubblicato da Universal Pictures è diventato uno dei contenuti più commentati delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea divide ancora il pubblico: l'ultimo trailer colleziona un numero record di "dislike"

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The Odyssey Trailer Gets RATIOED As Christopher Nolan's Casting Decisions Divide Fans!

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