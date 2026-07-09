nuovi incontri letterari al festival little lucy

Un fine settimana particolarmente denso di incontri alla "Libreria sopra la Penna" di Lucignana, per la sesta edizione di " Little Lucy. Un festival letterario piccolo così" a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando. Sabato, alle 18, nel giardino del cottage letterario nel comune di Coreglia Antelminelli si aprirà l’incontro con Franco Faggiani e Luigi Nacci, un dialogo tra due scrittori accomunati da uno sguardo profondo sul paesaggio, sul cammino e sul rapporto tra l’essere umano e i territori marginali. Temi, questi, particolarmente centrali nella sesta edizione del Festival. Con "La luce del primo mattino", Fazi Editore, Franco Faggiani... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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