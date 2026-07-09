La Skoda Octavia del 2027 riceverà un secondo restyling di metà carriera. La vettura, che include anche una versione completamente elettrica, sarà aggiornata nel design e nelle caratteristiche tecniche. La modifica è prevista per quell’anno, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’intervento. La versione elettrica continuerà a far parte del modello, con aggiornamenti che riguarderanno anche questa variante.

La Skoda Octavia si prepara a ricevere un secondo restyling di metà carriera previsto per il 2027. Poiché la variante 100% elettrica della best-seller ceca è stata posticipata alla fine del decennio (2029-2030) a causa del rallentamento del mercato delle EV in Europa, Skoda ha deciso di aggiornare nuovamente l’attuale quarta generazione per mantenerla fresca, moderna e allineata al resto della gamma. I prototipi camuffati sono già stati avvistati su strada durante i test di collaudo, svelando le principali novità estetiche e tecnologiche: 1. Esterni: Il look “Modern Solid”. Le modifiche più importanti si concentreranno sulla zona anteriore e posteriore, lasciando invariata la silhouette e l’imbattibile capacità di carico (sia per la berlinaliftback che per la Wagon). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Skoda Octavia 2027: info sul secondo restyling

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

New Skoda Octavia 2026

Notizie e thread social correlati

Nuova Hyundai Santa Fe 2027: tutto sul restylingLa Hyundai Santa Fe del 2027 sta per ricevere un restyling, con la presentazione prevista tra fine 2026 e inizio 2027.

Leggi anche: Nuova Land Rover Defender 2027: cosa sappiamo sul restyling

Temi più discussi: Nuova Skoda Octavia 2027, ecco come sarà la generazione futura; Nuova Skoda Octavia 2027: info sul secondo restyling; Skoda Octavia 2027, il restyling senza sorprese venderà comunque tantissimo; Skoda Kodiaq restyling 2027: nuove foto spia anticipano il SUV rinnovato.

Tutta nuova Skoda Epiq 2027 - Produzione in Spagna reddit

Skoda Octavia 2027, il restyling senza sorprese venderà comunque tantissimoIl camuffamento è caduto, almeno virtualmente. A poco più di una settimana dai primi avvistamenti su strada, la Skoda Octavia con aggiornamento per il 2027 torna a far parlare di sé attraverso i ... clubalfa.it

Nuova Skoda Octavia 2027, ecco come sarà la generazione futuraSi parte dal frontale: la calandra dovrebbe diventare più sottile e avvicinarsi al linguaggio stilistico Modern Solid, già adottato dai più recenti concept e dai futuri SUV del marchio. Anche i ... auto.everyeye.it