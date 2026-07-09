Nuova Skoda Octavia 2027 | info sul secondo restyling

Da ilgiornaledigitale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Skoda Octavia del 2027 riceverà un secondo restyling di metà carriera. La vettura, che include anche una versione completamente elettrica, sarà aggiornata nel design e nelle caratteristiche tecniche. La modifica è prevista per quell’anno, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’intervento. La versione elettrica continuerà a far parte del modello, con aggiornamenti che riguarderanno anche questa variante.

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La Skoda Octavia si prepara a ricevere un secondo restyling di metà carriera previsto per il 2027. Poiché la variante 100% elettrica della best-seller ceca è stata posticipata alla fine del decennio (2029-2030) a causa del rallentamento del mercato delle EV in Europa, Skoda ha deciso di aggiornare nuovamente l’attuale quarta generazione per mantenerla fresca, moderna e allineata al resto della gamma. I prototipi camuffati sono già stati avvistati su strada durante i test di collaudo, svelando le principali novità estetiche e tecnologiche: 1. Esterni: Il look “Modern Solid”. Le modifiche più importanti si concentreranno sulla zona anteriore e posteriore, lasciando invariata la silhouette e l’imbattibile capacità di carico (sia per la berlinaliftback che per la Wagon). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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