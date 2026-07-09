Nuova ondata di caldo cosa sono i rifugi climatici dove trovarli e perché sono importanti

Da dilei.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo una breve pausa, le temperature aumentano di nuovo, portando una nuova ondata di calore prevista per il fine settimana. I rifugi climatici sono ambienti o aree designate per proteggersi dal caldo eccessivo, come spazi pubblici, centri commerciali o aree verdi. Questi luoghi sono importanti per ridurre i rischi legati alle alte temperature, come colpi di calore e disidratazione. La loro funzione è offrire un temporaneo sollievo alle persone durante le ondate di caldo intenso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo qualche giorno di tregua è già tempo di tornare a fare i conti con le alte temperature, che nel prossimo fine settimane causeranno una nuova ondata di calore. In Portogallo e Spagna, i primi due Paesi europei che saranno interessati dal caldo record, si prevede che si potranno raggiungere i 43 gradi, mentre in Italia la colonnina di mercurio farà segnare i 40 gradi. Da qui l’appello a evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, specie per i più fragili come anziani e bambini. Ma cresce anche l’esigenza di implementare le infrastrutture che, specie nelle grandi città, permettono di rinfrescarsi o almeno trovare riparo dal calore. 🔗 Leggi su Dilei.it

nuova ondata di caldo cosa sono i rifugi climatici dove trovarli e perch233 sono importanti
© Dilei.it - Nuova ondata di caldo, cosa sono i rifugi climatici, dove trovarli e perché sono importanti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caldo estremo in Europa, quanto durerà l'ondata e perché è arrivata ora

Video Caldo estremo in Europa, quanto durerà l'ondata e perché è arrivata ora?

Notizie e thread social correlati

Ondata di calore in Italia, cosa sono i rifugi climatici e perché ne servirebbero subito molti di piùDurante l’ondata di calore in Italia, si evidenzia la mancanza di rifugi climatici sufficienti per le persone più vulnerabili.

Caldo, dove sono gli 8 nuovi rifugi climatici di BolognaBologna ha aperto otto nuovi rifugi climatici tra case di quartiere e giardini pubblici.

Temi più discussi: Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; Blog | Arriva la nuova ondata di calore. Ecco come è andata finora - Info Data; Oggi inizia la nuova ondata di calore: Sarà molto lunga. L'allarme degli esperti: Ogni episodio peggiore di quello precedente; Torna l'anticiclone sull'Italia, via a una nuova ondata di caldo.

A ogni nuova ondata di caldo cresce il numero di chi rischia. Minime alte la vera insidiaIl presidente dei medici di emergenza, Alessandro Riccardi: Servono letti e incentivi ai medici ... msn.com

nuova ondata di caldoTerza ondata di caldo sull'Italia, quando finirà? Oms: Altre settimane letali in arrivoLeggi su Sky TG24 l'articolo Terza ondata di caldo sull'Italia, quando finirà? Oms: 'Altre settimane letali in arrivo' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web