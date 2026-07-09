Dopo una breve pausa, le temperature aumentano di nuovo, portando una nuova ondata di calore prevista per il fine settimana. I rifugi climatici sono ambienti o aree designate per proteggersi dal caldo eccessivo, come spazi pubblici, centri commerciali o aree verdi. Questi luoghi sono importanti per ridurre i rischi legati alle alte temperature, come colpi di calore e disidratazione. La loro funzione è offrire un temporaneo sollievo alle persone durante le ondate di caldo intenso.

Dopo qualche giorno di tregua è già tempo di tornare a fare i conti con le alte temperature, che nel prossimo fine settimane causeranno una nuova ondata di calore. In Portogallo e Spagna, i primi due Paesi europei che saranno interessati dal caldo record, si prevede che si potranno raggiungere i 43 gradi, mentre in Italia la colonnina di mercurio farà segnare i 40 gradi. Da qui l’appello a evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, specie per i più fragili come anziani e bambini. Ma cresce anche l’esigenza di implementare le infrastrutture che, specie nelle grandi città, permettono di rinfrescarsi o almeno trovare riparo dal calore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nuova ondata di caldo, cosa sono i rifugi climatici, dove trovarli e perché sono importanti

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Caldo estremo in Europa, quanto durerà l'ondata e perché è arrivata ora

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Se non sei spaventato da questa ondata di calore, dovresti esserlo. Il caldo estremo che si sta vivendo attualmente in Europa non è la nuova normalità: di molto peggio deve ancora arrivare, e stiamo facendo davvero troppo poco per adattarci. reddit

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