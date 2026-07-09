Nulla da perdere recensione | una madre pronta a tutto in un film discontinuo

Il film racconta la storia di una madre che, preoccupata per la salute del figlio gravemente malato, si impegna in azioni estreme per cercare di salvarlo. La protagonista si trova a dover affrontare situazioni disomogenee e un racconto che si sviluppa in modo discontinuo. La narrazione si concentra sulle sue decisioni e sul suo desiderio di fare tutto il possibile prima che sia troppo tardi. Il film è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix.

Al centro di Nulla da perdere una donna che teme per le sorti del figlio gravemente malato e farà di tutto per salvarlo prima che sia troppo tardi. Su Netflix. Jada, istruttrice di boxe per bambini, ha lottato a lungo prima di diventare madre, arrivando all'effettiva genitorialità attraverso una donazione di embrioni, seguita ad anni di tentativi falliti col compagno. Compagno col quale si è poi separata e all'inizio di Nulla da perdere la troviamo infatti da sola a crescere il piccolo Noa, che ha da poco raggiunto l'età di dieci anni. Un bambino felice, nonostante la separazione dei genitori, ma che vede il mondo crollargli addosso quando gli viene diagnosticata una rara forma di tumore del sangue che gli lascia poche speranze e lo costringe a un lungo ricovero . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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