Nulla da perdere | quando la forza di una madre supera ogni confine

Ci sono film che nascono da una domanda tanto semplice quanto devastante: fino a dove si può spingere un genitore per salvare suo figlio? È proprio attorno a questo dilemma che ruota Nulla da perdere, il nuovo dramma francese targato Netflix e diretto da Nawell Madani insieme a Ludovic Colbeau-Justin. Quello che sulla carta comincia come il classico racconto di una dolorosa malattia, si trasforma ben presto in una tesissima corsa contro il tempo, nella quale ogni decisione costringe la protagonista a calpestare i propri principi. Il risultato? Un film magnetico, che però non sfrutta al cento per cento tutte le carte che ha in mano. Una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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