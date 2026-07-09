Novella in cucina una Nerano così non l’avete mai vista | la ricetta di Chef Armonia

Lo chef Mariano Armonia ha dichiarato che la ricetta della Nerano non prevede l’uso di provolone del Monaco. È possibile trovare tutte le sue ricette su Novella 2000 e sulla pagina Instagram della rivista. Armonia è proprietario di due ristoranti, uno ad Aversa e uno a Pozzuoli.

Tutte le ricette dello Chef Armonia le trovare su Novella 2000 e sulla pagina Instagram della rivista. «La Nerano si fa senza provolone del Monaco»: a dirlo è Mariano Armonia, proprietario di due ristoranti Armonì, uno ad Aversa e l’altro a Pozzuoli. Sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola, lo Chef ci ha raccontato e spiegato la ricetta. Grattugia i formaggi molto finemente e aggiungili fuori dal fuoco; la temperatura ideale della pasta durante la mantecatura è intorno ai 70-75°C per evitare che il formaggio fili o si separi. Tutte le ricette dello Chef Armonia le trovare su Novella 2000 e sulla pagina Instagram della rivista. Visibilia Editrice S. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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